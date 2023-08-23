中元普渡將至，為維護食品衛生安全，桃園市衛生局抽驗轄內共228件中元應景食品，其中發現2件酸菜檢出二氧化硫不符規定，已移請來源所轄衛生局裁處，詳細抽驗結果公布在衛生局網站及桃食安心資訊平台供民眾查詢。

衛生局表示，這次抽驗水果、素食、糕粿、休閒零食、飲料、蔬果製品及肉類製品總計228件應景食品，檢驗農藥殘留、動物性成分、防腐劑、著色劑、甜味劑、過氧化氫、二氧化硫、亞硝酸鹽等項目。

衛生局指出，抽驗中發現有2件不合格的「酸菜」產品，分別檢出漂白劑「二氧化硫」0.07g／kg及0.59 g／kg，皆超過限量標準0.03 g／kg，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生單位追查。有關二氧化硫超標已違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條第9款可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應落實自主管理，選擇信譽良好的供應商，另也提醒民眾，選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品，祭祀食品應避免長時間置於高溫環境，以免微生物滋長導致變質腐敗。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市市消費者服務中心申訴。