TGI FRIDAYS有許多道地的美式特色餐點，還可以邊看球賽邊與朋友一起品嚐各式調酒，現在任點新品義大利麵還可享加購價優惠，另外，穿義大利國旗「三色旗」綠白紅元素到店用餐，拍照上傅或限時動態，點任一道新品義大利麵即招待前菜喔！

而TGI FRIDAYS在台灣設立的分店眾多，幾乎在北中南都有據點，要吃到真的很方便，不用長途跋涉去別的縣市，裡面的座位也不少，放眼望去有吧台、長桌，每桌至少可容納四人。

美式餐廳市政店《TGIFRIDAYS》外觀。（圖片來源：日日美食提供）

「紫蘇蕃茄麵包」

上面鋪了滿滿的蒜碎粒，一整顆的大蒜吃起來完全不嗆辣，脆脆的口感味道非常濃郁，法國麵包外酥內軟～搭配蕃茄丁及帕米森起司，讓人非常的開胃，義大利酒醋醬除了裝飾之外，也讓味道更清爽了！

FRIDAYS 期間限定新品，帶你用味覺走遍全世界！（圖片來源：日日美食提供）

「紅惡魔牛排義大利麵」

炭烤至七分熟的沙朗牛排・有一點筋的口感吃起來有嚼勁！炙燒香氣很濃吃得到蒜香味，紅蔥頭脆脆的口感搭配起來更豐富！細扁義大利麵份量都蠻多的，很適合2～3人share，番茄醬跟菠菜融合的味道很棒欸！不過整體偏鹹一些。

FRIDAYS 期間限定新品，帶你用味覺走遍全世界！（圖片來源：日日美食提供）

「蜜桃白酒香格里拉」

以白酒與頂級琴酒茶基底，加人接骨木花香甜酒、草莓、水蜜桃、蜂蜜與新鮮萊姆汁，喝起來非常的清爽！聞起來味道也很香，感覺很多水果綜合在一起的香氣，完全不會有酒的醺味，不苦不澀非常順口。

「拿波里檸檬琴湯尼」

以檸檬酒為基底，加入檸檬汁、頂級琴酒、通寧水及檸檬片調製而成，味道聞起來超級舒服的！檸檬的香氣很棒喝起來也很順口，喝了幾口會覺得身體有點熱熱的，但相較另一杯味道更清爽！

「義大利漁夫扁麵」

細扁麵非常Q彈我喜歡，白酒海鮮醬汁給的很多，放久也不會乾掉濕潤度很足，蝦子很鮮甜又Q！配菜有紅蘿蔔、甜椒、青蔥、小管及魚肉，食材非常豐富呢！成分有添加帕米森起司，但吃起來沒什麼味道，不過總結來說這道很爽口，適合不愛太重口味的人！

FRIDAYS 期間限定新品，帶你用味覺走遍全世界！（圖片來源：日日美食提供）

「卡布提拉米蘇」

綿密的口感吃得到酒的香氣，上層巧克力粉是苦的，中間奶油餡入口即化，手指餅乾濕軟帶有微微的蛋香，融合卡布奇諾咖啡及酒香，整體吃起來比我想像中還不甜膩，屬於大人系風味的提拉米蘇唷！

FRIDAYS 期間限定新品，帶你用味覺走遍全世界！（圖片來源：日日美食提供）

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie

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