●中國商務部宣布，應中國商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27至30日訪問中國。美國商務部則發布聲明指出，雷蒙多此行將前往北京與上海，與中國政府高層及美國商界領袖會晤，可能討論的議題包括美中之間的商業關係、美國企業面臨的挑戰，以及兩國可能合作的領域等。

●白宮國家安全顧問蘇利文表示，雷蒙多此次訪問中國將向中方表明美國不尋求與中國脫鉤，美方的政策重點是於繼續維持美中經貿關係的同時，也必須保障美方的國家安全，並確保美國與盟國及夥伴的供應鏈具有韌性。蘇利文並批評中國暫停公布青年失業率及阻止企業公布與中國經濟表現有關的信息是不負責任的做法，他強調在發布經濟數據時保持透明度非常重要。

●里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，7月零售銷售數據意外強勁，且消費者信心也在上升。與3、4個月前不同，現在數據顯示美國經濟有重新加速的跡象，如果這會使通膨居高不下，他認為聯準會或許有進一步升息的必要。

●投資人觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會上發表的談話，周二美元指數尾盤漲0.2%，報103.57，仍然接近2個月高點（103.68）。由於擔心利率可能升更高、高更久，周二美國10年期指標公債殖利率盤中升至4.366%，再創近16年新高，本月以來上漲40個基點。該債息尾盤拉回至4.318%。

●美元和美國債息仍處高檔，但實金需求強勁給金價帶來支撐，周二紐約12月期金小漲3美元或0.12%，報每盎司1926美元。

●中國經濟低迷不振的利空揮之不去，將於周三到期的紐約9月期油收跌37美分，報每桶80.35美元。交投較活躍的紐約10月期油收跌48美分，報每桶79.64美元。倫敦布蘭特期油收跌43美分或0.5%，報每桶84.03美元。