和泰車Lexus本部長賴光雄表示，LM雖然累計訂單已破2000張，但今年配額僅400台，現今下單車主預估2025年才能交車，此款導入國家多，配額需要再協調。而Lexus LM自2020年上市以來，2020年銷售量達1194台，2021年為1144台，2022年去年則受限於生產短缺，全年掛牌僅467台，不過今年第一季大量新車到港，陸續滿足顧客需求，同年3月更創下登錄歷史新高台數，高達296台，而今年前7月掛牌量已達914張，全年掛牌量目標將達1300台。

賴光雄說明，Lexus今年總掛牌輛目標從2.3萬台調升至三萬台，新車到港，Lexus今年前7月台數已達2萬447台，市占率預估達27-29%。

首代LM車型自2020年導入以來，提供旗艦移動新體驗，成為國內豪華MPV市場中首選熱銷車款。全新大改款LM磅礡登場，不僅延續第一代的旗艦移動概念，更透過嶄露自信大器的外觀設計，以及寬闊舒適的後座空間與奢華配備，實現移動座駕的新層峰。

大改款LM全等級標配12.3吋全數位儀表板、14吋多功能資訊整合系統，以及Mark LevinsonR Premium Surround音響系統與四區獨立式恆溫空調及智慧型空調管家，打造極舒適放鬆的座艙氛圍。為提供呵護備至的乘坐體驗，亦搭載L-Aniline奢華真皮的舒適尊爵OTTOMAN座椅與迎賓延伸連動車側踏板及後座車窗連動遮陽簾等配備。

其中，四人座車型以尊榮私密隔屏區隔前後車艙，且全新48吋寬螢幕，更提供乘客舒適寬敞的個人空間及視覺饗宴；同步採用L-FINESSE設計概念，以獨立冷藏櫃、專屬無線充電介面、收納式摺疊邊桌、便利傘架及貼心置物空間等。本次LM大改款，四人座也搭載紅外線熱感應溫控系統。另六人、七人座車型，搭載14吋吸頂式螢幕，滿足乘客的商務或娛樂等多重用途，並特別於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓第三排乘客上下車能更加從容便利。

大改款LM採用GA-K平台開發，導入2種全新Electrified動力系統，展現品牌電動化發展之決心，其中LM 500h採2.4L渦輪油電複合動力系統，最高可輸出371匹綜效馬力，搭配DIRECT4電子式四輪傳動系統，能有效分配前、後輪輸出，並提升車輛循跡穩定性。

另LM 350h採2.5L油電複合動力系統，搭配E-Four電子式四輪傳動系統，亦可輸出250匹綜效馬力。同時，2種動力皆採用雙極鎳氫電池科技，帶來更即時的動力反應及充放電速度，且特別配有LM專屬Rear Comfort行車模式，透過動力系統、驅動系統與煞車系統的完美搭配，讓車輛能維持平穩舒適的動態表現。