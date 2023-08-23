關注美股22日表現，道瓊工業指數下跌174點，或0.50％，收在34,288點；標普500指數下跌12.2點，或0.27％，收在4,387.55點；Nasdaq指數上漲8.28點，或0.061％，收在13,505.8點；費半指數下跌33.0點，或0.92％，收在3,527.69點。

美股開高走低，四大指數收盤跌多漲少。儘管美國商務部長Raimondo確定於27日至30日出訪中國，對緩和兩國緊張關係帶來希望。然而，繼穆迪（Moody’s）之後，信評機構標普（S&P）也下調5家美國地區銀行評等，拖累金融類股全面走低。

而且，投資人持續觀望Fed主席週五將於全球央行年會發表談話，加上美國財政部預計於週三、週四拍賣長天期公債，也使美債殖利率可能持續衝高的擔憂揮之不去，市場觀望氣氛濃厚。

統一投顧指出，市場樂觀預期Nvidia財報，財報利多將有助Nvidia及台灣AI概念股重新收復所有短期均線。台股大盤力守半年線不破，型態上中多格局未變。

此外，世芯-KY連兩日攻上漲停，股價超越信驊，登上股王，公司日前法說表示，明年北美、日本等AI、HPC客戶都有望進入先進製程量產，今年營收規模有望再度看升。摩根大通亦同步調高ASIC市場潛力預估值，高標達150億美元至180億美元，預估高階ASIC市場規模未來每年可以20％速度成長，可望繼續帶動IP族群評價再提升。