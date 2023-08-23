近期陷入一陣潰敗，天使在外卡戰績榜上還有段差距需要彌補，外界也逐漸將目光放在大谷翔平賽季結束後的潛在下家，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）有可能是最後一年和大谷合體，談到搭檔的動向，卓奧特表示任何人無法預測未來，自己會尊重大谷翔平的想法。

即將成為自由球員的大谷翔平，眼中只有贏下比賽，符合大谷目標的道奇、遊騎兵虎視眈眈。卓奧特季初曾說過，自己想以贏球的內容留住大谷翔平，並期望兩人聯手拿下世界大賽冠軍。不過卓奧特季中卻不幸因傷脫離球隊，天使無法拉抬戰績，距離季後賽資格越來越遠。

大谷翔平有可能離開天使，並獲得棒球史上最大合約，神鱒接受《ESPN》訪問時說：「我想沒有人會知道他的想法和感受，最終還是要看他自己，他會做出對他來說正確的決定，我很常見到他，他每天都會來球場報到，看起來享受這裡的一切。但我毫無頭緒，這個休賽季會很難熬，永遠不曉得會發生什麼事，很多球隊想得到他，我們無法預測未來，只能專注在眼前的一切。」

卓奧特沒有回到小聯盟進行復健賽，23日離開傷兵名單後立刻回歸天使先發打線，擔任第2棒中外野手，大谷翔平則移往中心棒次保護老大哥。