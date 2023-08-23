高雄一名羅姓婦人因不滿恩恩（化名）與丈夫交往，先是在臉書發文影射，經檢方處分不起訴後，羅女又貼文標註恩恩「法院認證的小三專業戶」、「私生活感情淫亂不檢點」，再度挨告。法官依犯散布文字誹謗罪，處罰金1萬元，得服勞役，可上訴。

據判決書指出，羅女因不滿恩恩（化名）與其配偶交往，在FACEBOOK發表影射恩恩之言論，經恩恩提出告訴後，檢察官為不起訴處分。怎料去年10月4日，羅女又登入FACEBOOK，在個人頁面標記恩恩的臉書帳號，張貼「法院認證的小三專業戶又私生活感情淫亂不檢點」、「丟臉」等文字，並附上不起訴處分書；事後恩恩不甘受辱再度報警提告。

羅女到案後坦承在臉書個人頁面，張貼貼文之事實，但否認有何誹謗犯行，辯稱沒有妨害名譽之犯意。

法官審酌羅女不思理性解決感情紛爭，竟率以文字誹謗恩恩，足以貶損其名譽、人格及社會評價，致其受有精神上之痛苦，顯見其欠缺尊重他人人格法益之觀念，應予非難；另特別考量羅女是原配而發表言論之動機；並衡羅女最終坦承犯行，但迄未與恩恩達成和解；法官依犯散布文字誹謗罪，處罰金1萬元，得服勞役，可上訴。