新竹市長高虹安日前遭台北地檢署以貪污罪起訴，她同日召開記者會喊冤，更在隔日受訪時提到新竹棒球場的相關案情，稱已收到大聯盟專家的球場報告，且初步看報告內容情況真的不是很妙，但至今已將近10天卻毫無下文，讓網友狂喊「翻譯進度幾％了？」

鄉民「bearss」今（23）日在PTT政黑板表示，距離大聯盟報告出來已將近10天，但高虹安說了不妙之後就沒有後續，讓他好奇的問「我們高大市長斐陶斐的程度該不會就只有這樣吧？掃描一下把原文放上網到底需要多久？」

其他網友酸「不要一直提好嗎？最近很委屈一直被側翼針對」、「大概開一次庭翻譯一頁吧」、「議員都要不到了，不是沒報告就根本沒啥事吧」、「到底有沒有這份報告啊？」

還有許多人認為，應該直接公布原文給大家看，說「直接公布原文比較少爭議」、「翻譯怕會被人家說是惡意解讀，不如丟出原文」、「原文公布出來，大家都可以幫忙翻譯，不過就英文而已」。