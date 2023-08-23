日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚官司纏鬥至今，上月27日江宏傑更大動作飛往日本召開國際記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，但福原愛發聲明反擊，也提出抗告；如今江宏傑的友人出面表示，對於福原愛的「掙扎」感到很失望。

日前福原愛的友人向媒體爆料，江宏傑對福原愛婚內言語暴力，甚至還曾出現想不開的念頭，甚至不願履行判決，也是因為不信任江宏傑才不願意放手；對此，根據《女性自身》報導，江宏傑友人指出，福原愛是用「苦肉計」導致前夫遭到媒體負面報導批評。

然而，目前福原愛已向高等法院提起訴訟，江宏傑友人表示：「雖然無法一概而論，但是快的話11月左右，遲的話希望年內判決會有結果」。至於福原愛持續神隱，他則坦言，通常滯留海外，會被法官視為逃亡，因此推測福原愛人應該在日本，但若有潛逃海外的消息，就會考慮由執行官陪同在機場執行法院規定。

事實上，日媒曾報導有關江宏傑婚內的相關指控，當時江宏傑透過經紀公司回應：「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情，但不要攻擊家人」近期再爆出相似指控，多數日本網友卻對福原愛友人說法存疑。

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