由華納兄弟影片發行超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle）於8月17日在臺灣上映。以DC漫畫的同名角色作為主角，該部作品為繼《閃電俠》（The Flash）之後的第一部新DC宇宙電影，同時也是「藍甲蟲」海梅．雷耶斯（Jaime Reyes）首次在電影中亮相，一起來看看這部作品有哪些值得一看的亮點吧！

「藍甲蟲」是誰？DC第一個拉丁英雄！

《藍甲蟲》講述大學生海梅．雷耶斯被外星生物「聖甲蟲」選中，成為第三代藍甲蟲的故事。在大學畢業返鄉後，充滿理與抱負的海梅意外發現外星生物的科技遺物「聖甲蟲」，之後被選為共生宿主，獲得了特殊的盔甲與超能力，從此成為超級英雄「藍甲蟲」。

飾演海梅的演員索洛．馬里達那（Xolo Maridueña）今年22歲，在16歲時因出演美劇《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）系列而建立起知名度的他，有著墨西哥、古巴和厄瓜多血統，這次飾演《藍甲蟲》的主角，也成為了DC超級英雄系列電影中的第一個拉丁英雄。

藍甲蟲已歷經三代！和超人、蝙蝠俠一樣歷史悠久

「藍甲蟲」其實在DC漫畫中是歷史非常悠久的英雄，初次登場是在1939年的《Mystery Men Comics》中，和超人、蝙蝠俠一樣，是在非常早期就誕生的英雄。「聖甲蟲」原先為星際掠奪種族Reach（致遠族）用以戰爭的工具，Reach為找到能夠成為藍甲蟲的人，讓聖甲蟲來到地球。

DC最猛的超級英雄？集結所有夢幻超能力

藍甲蟲擁有高移移動、飛行、脈衝光、盔引等超能力，並且還能夠透過意識、想像將自己想要的武器具象化，這樣的能力不管是在DC宇宙還是漫威宇宙都前所未見，可以說是同時截有了閃電俠的速度、超人的飛能力以及蝙蝠俠的厲害武器，被不少人認為是DC系列作品中能力最驚人的超級英雄。

北美票房首週末超越《Barbie芭比》 全球票房開局不理想

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《藍甲蟲》近半年的網路聲量為16,034筆，其中最高峰出現在《藍甲蟲》釋出首支預告的4月4日，討論聲量有2,490筆，在當時不少網友都非常期待這部電影上映。不過在上映後可以看出大眾的反應不甚理想，在網路討論度上不如預告片釋出期間熱烈。

在票房部分，《藍甲蟲》在北美首個週末拿下以2540萬美元，超越《Barbie芭比》登上冠軍，然而這樣的票房成績其實低於當初的首映預期，以DC影業的作品而言並不理想。《藍甲蟲》上映首週末全球累計票房為4300萬美元，在DC旗下的英雄系列電影中成績偏弱，也被不少人認為是DC電影宇宙中票房開局最糟糕的作品之一。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月23日至2023年08月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『藍甲蟲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。