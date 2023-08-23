網紅「福澤喬」PO照片分享，路上一位騎檔車的男生，後座女生戴的安全帽竟是「大同電鍋」，讓他笑說這根本是真愛，而超醒目的安全帽也引起網友討論，吸引3.8萬人朝聖，不少人笑歪直呼，這安全帽哪裡可以買，而車主也現身解釋兩人的關係。

網紅「福澤喬」日前在臉書粉專上分享照片，只見一位騎檔車的男生，後面載著一個穿白色寬鬆T-shirt、卡奇色短褲的妹子，頭戴「紅色大同電鍋」造型的安全帽，超醒目的安全帽，讓人一眼望去就注意到。

福澤喬表示，如果有個女孩願意戴著「大同電鍋（附飯匙）」的安全帽，坐機車後座跟著逛街，這應該能說明，這女孩是真愛吧？不管大家信不信，但他是信了。

照片吸引3.8萬人朝聖，網友直呼「這個安全帽是在哪裡買的啊？我要去買」、「結果其實是女孩自己買的，司機乾笑」、「一直想入手的帽帽」、「男孩找到他的長期飯票了，少奮鬥10年」。

後來車主也現身留言解釋，那頂安全帽是朋友的，聽說是交換禮物時拿到的，可能要自行到網購平台搜索有沒有賣。至於他與後座女孩的關係，女生留言說「朋友而已！」而車主則說他擁抱各種可能性，但目前兩人就是朋友，也希望大家不要去打擾女方，因為他們都只是普通人。