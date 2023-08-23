繼鳳梨、石斑魚等多項農漁產品遭大陸暫停輸入後，日前大陸海關總署再宣布台灣芒果暫停輸入大陸。農業部部長陳吉仲表示，芒果從2019年迄今，外銷大陸比例由47.6％降到11.6％，是成功擺脫依賴大陸單一市場的案例。有業者指出，芒果賣到香港的量依舊最多，許多台灣農產品也是由香港轉銷大陸，陳部長的說法又在「調皮」了。

陳吉仲表示，芒果曾一度高度依賴中國大陸市場的農產品，這幾年日韓等高消費市場比例大幅回升。以外銷值來看，2019年外銷大陸比例一度高達47.6％，到了今年已經降到11.6％，台灣芒果今年到7月外銷出口值共1474.5萬美元，總外銷量是3873公噸。

細看其中外銷市場分布，外銷值第1名是日本達到567萬美元、715公噸，第2名是韓國384萬美元、628公噸，接下來是香港303萬美元、1458公噸，最後才是大陸171萬美元、938公噸。

陳吉仲指出， 農產品外銷大陸的金額占比已從2018年最高的23.2％，降到2022年的12.9％，今年統計到7月已經降到歷史新低9.1％，中國大陸已落居我農產品外銷第4大市場，美國與日本已超越中國大陸，「台灣成功擺脫對不遵守國際規範的市場的依賴，不再回頭」。

有業者表示，以鳳梨釋迦為例，2021年9月被大陸暫停輸入後，購買台灣釋迦最多的地方是香港，2022年鳳梨釋迦外銷對岸佔比仍高達9成以上，有做農產品外銷的都知道，很多農產品會經由香港轉銷往大陸，而陳部長自己給的數字來看，芒果賣得最多的也還是在對岸。

該業者說，刻意把大陸和香港市場劃分開來只是在玩數字遊戲，如果台灣農產品沒有被對岸暫停輸入，是否農產品外銷的漂亮成績單還是中國大陸貢獻最大？是否還會繼續雞蛋放在同個籃子？台灣禁止大陸2509項產品輸入，究竟誰才不遵守國際規範，大家都心知肚明。