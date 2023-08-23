車手邱姓男子等詐騙集團偽造台北地檢署與黃姓檢察官的公印，詐騙被害人阿強（化名），得手40萬元。詐騙集團嘗到甜頭，再度詐騙阿強。阿強報警，警方埋伏逮捕邱姓男車手。橋頭地院審理後依共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處徒刑1年6月。

邱男於去年10月加入一個詐騙集團，成員暱稱「簡其龍」、「高富帥」以通訊軟體Telegram聯繫邱男，由邱男擔任車手，向被害人收取詐欺管項，每次可得收款金額1％報酬。

該集團於去年11月3日先由不詳成員假冒黃姓警官，到高雄市湖內區某民宅向阿強訛稱說阿強涉嫌詐欺罪，要逮捕他，要求阿強得付40萬元交保金。之後由另一名成員致電阿強，說會派人到阿強住處收款，阿強不察上當。

邱男於隔天先到湖內區一家超商列印該詐欺集團給予的偽造公文書1紙，再謊稱是警察身分到阿強的住處取款40萬元。邱男得手後，前往詐騙集團成員指示的桃園一家超商交付款項，獲得報酬4000元。

阿強發現被騙後於去年11月5日報警。這時詐騙集團又致電阿強，還要求交付一些後續款項。警方將計就計，要求阿強假意配合，於11月7日埋伏逮捕邱男，在邱男的隨身寶裡找到偽造公文書、作案用的蘋果手機與現金1萬2000元等證物。湖內警方訊後移送橋頭地檢署，橋檢起訴。

邱男到案後坦承犯行，法官審理後依共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處徒刑1年6月，並沒收偽造的公文書、犯案用的手機與犯罪所得1.2萬元。可上訴。