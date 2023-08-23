中國和巴西今天鼎力支持擴大「金磚國家」（BRICS）俱樂部的計畫，以期維護這個定義鬆散的較大型新興經濟體集團在全球舞台的政經影響力。

綜合法新社和路透社報導，構成金磚國家的巴西、俄羅斯、印度、中國和南非正在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行3天會議。這5國經濟規模占全球1/4，根據南非官員說法，已有40多國表示有興趣加入且其中近20國已正式提出請求。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他希望阿根廷這個外匯漸漸枯竭的鄰國能加入金磚新興國家集團之列。

魯拉在南非出席金磚國家峰會時，在社群媒體直播談話中說道，「阿根廷加入金磚國家極其重要」，並發聲支持其他國家加入這個集團，特別提到印尼是潛在的新成員。

他後來在一場商業論壇的演講中進一步指出，新的合作夥伴將有助於金磚國家提高自身在國際社會的影響力。

中國商務部長王文濤則是代表中國國家主席習近平在峰會開幕式表示，在約翰尼斯堡舉行的這場會議，目的並非「要求各國選邊站或創造對立的集團，而是擴大和平發展的架構」。

「無論有什麼阻力，金磚國家都是一個積極穩定以善意持續成長的力量。」他表示，「我們將打造一個更為強大的金磚國家策略夥伴關係…積極推動擴大成員國」並「協助讓國際秩序更加公平公正」。

中國是金磚國家中最強大的經濟體，習近平為了這次峰會前往南非展開國是訪問，是他今年度第2度出訪海外。此時的北京當局正推動迅速擴大金磚國家的成員數量。

●5成員國政治體系經濟發展各異 卻有相同目標

金磚國家人口占全球總數的40%，成員有民主國家也有獨裁國家，且經濟成長水準各異，但這5國都有一個共同的目標，亦即讓全球秩序能更妥善地反映5國利益和日增的影響力。

金磚國家同時力推自己一套的開發銀行，作為世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）的替代選項，並建議在全球貿易中降低對美元的依賴。

●巴西總統：盼與歐盟美國平起平坐

魯拉今天在社群媒體貼文表示，「我們希望與歐洲聯盟、美國或任何國家在談判桌上平起平坐」。

魯拉同時捍衛金磚國家成員國彼此之間使用共同貿易貨幣的做法。他今天表示這一步的目的並不是取代本國貨幣或「抵制」美元，而是為了促進新興國家之間的貿易。

魯拉還說，金磚集團也無意挑戰美國或七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）等正式組織，而是針對所謂的「南方世界」（Global South） 進行「組織」。

魯拉說：「我們不想成為G7、G20或美國的對應物。」他說：「我們只是想自我組織一番。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120823