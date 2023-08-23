民進黨2024總統參選人賴清德20日參加「還路於民」大遊行時，提到希望2030年交通死亡率能降低5成。對此，精神科醫師沈政男則點出行人死亡主因，直言賴清德這番言論根本是「胡亂喊價」，不可能辦到，並感嘆台灣執政、問政與論政都太容易了，「因為大家都在混日子」。

賴清德在「還路於民」大遊行致詞時表示，將秉持以人為本、智慧科技兩大原則，並提出三大承諾，包括一、落實政院通過的《道路交通基本法》，本著道安、監理、交通、執法4面向全面改善道路交通安全；二、結合在野黨、執政黨改善縣市交通路況，預計明年年底前優先鎖定600個危險路口進行改善。第三點，賴清德說希望2030年將交通死亡率降低5成，2040年時結合社會各界力量，達到零死亡目標。

對此，沈政男今在臉書指出，今年一到五月，台灣警察在十字路口抓了好多不禮讓車輛，結果行人死亡人數持續攀升，就因為沒有對症下藥。沈政男直言，行人死亡主要原因就是行人違規，且長者佔行人死亡車禍的六成，要降低行人死亡人數，最重要就是減少行人違規，並向長者宣導交通安全，晨運或晚上出門最好穿反光衣。

沈政男表示，任何政策施行與調整前，一定要先做數據分析，找到事情的原因才能對症下藥，「台灣有這方面的完整數據分析嗎？」對於賴清德稱希望2030年交通死亡率能降低5成，沈政男批評根本就是胡亂喊價，不可能辦到，並直言台灣執政、問政與論政都太容易了，因為大家都在混日子、胡鬧與起鬨。