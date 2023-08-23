高雄市桃源區22日下豪大雨，導致台20線94K＋500明霸克露橋河床涵管便道遭晚間土石流覆蓋，3里再度成孤島，公路總局甲仙工務段為了改善通行，今早6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，最快上午完成後就可先提供部落居民以步行方式進出。

台20線明霸克露鋼便橋原本因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷，公路總局甲仙工務段於8月11日搶通河床涵管維生便道供當地民眾臨時通行，未料22日晚間約7時，明霸克露橋河床涵管便道因上游玉穗溪爆發土石流下沖，將已清淤完成之沈砂池再次填滿，甚至比前次卡努颱風時淤積更高。

甲仙工務段現場保全人員全天候守視，已提前於22日晚間7時預警性封閉河床便道，管制人車通行，現場施工車輛及人員均提前撤離安全無損，不過桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里再度形成孤島，不少農民及盤商為金煌芒果無法運下山傷透腦筋。

甲仙公路段為能盡快解除3里居民對外通行需求，今天一早立即進場施工及檢視路段現況安全，段長鄭敏華表示，上午緊急利用尚在修復中鋼便橋搭設木工板供行人通行，目前正積極施工鋼便橋覆工板吊裝及護欄安裝等作業中，若順利預計中午前開放。

初期先疏導需緊急進、出之民眾；而後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車前往桃源區公所、六龜新站（清水公園）等地區。