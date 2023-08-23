文化部人文司前司長朱瑞皓，2018年擔任傳藝中心副主任期短短1年間，竟將標案資訊洩漏予廠商，並收回扣180萬元。最高法院去年6月依《貪污罪》重判他7年10月徒刑、褫奪公權5年確定，7月發監。另，朱男早前曾任文化部人文、出版司副司長、司長期間，因涉收台北市出版商業公會行賄77萬餘元而遭起訴。今年6月1日，朱瑞皓服刑期間於獄中病逝；台北地院近日審結，針對朱男涉案部分公訴不受理，仍須歸還行賄77萬犯罪所得。

朱瑞皓另於擔任文化部人文、出版司副司長及司長期間，因投資失利 、與前妻感情不睦，經常流連酒店喝花酒、包養酒店女公關，導致入不敷出。

之後，朱瑞皓涉嫌利用展覽補助款機會，向台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人視為收賄。另，朱也受招待赴泰國及越南、首爾、北京、美國機票及現金共78萬2885元，護航2人取得特定補助款165萬9400元。

朱瑞皓於擔任傳藝中心副主任期間，承辦戲曲裝修案及琴房統包案，擔任標案的評選委員。未料，他為貪圖私利，竟與廠商約定索賄回扣比例並洩漏招標案資訊以朋分賄款，而於標案正式公告之前，竟交付標案的內部文件予有意合作的廖姓廠商。

朱男與廖姓廠商經談妥回扣比例，後洩漏內部採購文件、相關資訊予對方，以利其提前規劃及製作評選所需之服務建議書，並復勾選特定評選委員，便於朱在評選過程中護航。廖以最高分得標，朱瑞皓為此分得戲曲裝修案及其追加工程回扣120萬、琴房統包案回扣60萬元。

一審、二審認為朱男年收入達150萬元，為填補個人資金缺口、貪圖不法財物，竟共同尋找合作廠商承標工程以收取回扣，最終判刑7年10月，最高法院去年6月駁回上訴。

朱瑞皓去年7月發監入獄，今年6月1日於獄中服刑時病逝。