上半年台灣的營收占比為48％、中國大陸44％、東南亞8％。以產業別來區分，半導體佔61％、電子組裝19％、其他20％，由於半導體相關工程逐漸完工，營收佔比相較於去年同期的65％略微下降。以工程區分，無塵室機電整合為主要營收來源占比57％，其次是水氣化供應系統工程33％。

台灣地區因專案成長動能因高基期而減緩，半導體、電子零件與景氣連動大，今年估計持平。大陸上半年營收年增24％，雖然房地產不景氣，但是聖暉以半導體、綠能、數據中心及自動化為主，政府支持較不受景氣影響。東南亞地區占比8％，但營收年成長幅度49％，主要還是東南亞各產業需求都在快速上升，聖暉客戶遷往東南亞趨勢明顯，跟著客戶移動，成長動能強勁，營收占比很快會突破10％。

聖暉子公司朋億在2017年上櫃，2022年大陸子公司聖暉集成在A股上市，目前旗下還有轉投資49.5％的銳澤實業，主要從事半導體二次配工，內部有公開發行計畫，以利未來擴大市場能見度和接單能力。

聖暉至6月底在手訂單達342億元，當年度在手訂單約60～70％會消化，後續還會再接訂單，足以支撐集團未來1-2年營運。