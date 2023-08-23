透過本次應用案例的展現，MSI微星科技期待能與業界夥伴共同激盪更多想像，其中各項解決方案適用領域包括工業、商用、醫療、交通等，為多元場域注入AI、滿足需求。

MSI微星科技協理黃亞密表示：「科技不僅是解決問題的關鍵，更是開創未來的鑰匙。在這次TAIROS台灣機器人與智慧自動化展上，我們將向各位展示MSI微星科技在人工智能、自動化、智慧城市等領域的探索和努力。透過這樣的平台，我們將與更多志同道合的夥伴攜手合作，共同推動綠色科技的發展，為未來打造更美好的世界。」

TAIROS 2023台灣機器人與智慧自動化展訂於今（8月23）日至26日，於台北南港舉辦，展出項目包括智慧製造、關鍵零組件、AI人工智慧、商業應用、服務型機器人。

MSI 智慧電動車充電樁：MSI智慧AC電動車充電樁「EV AI」輸出高達14.4 kW、60 A (每小時100公里續航)，支援Type 1 (SAE J1772)、Type 2 (IEC-62196-2)充電介面，並且符合CNS 15511、UL 2594、IEC 61851安全標準；以時尚簡約的外型設計，配備7吋大螢幕，具備手機App、行動支付、RFID卡片感應、AI車牌辨識、聯網管理、IP55防水抗塵，兼顧家用、商用、室內、戶外多元使用需求。

MS-C903 Intel Tiger Lake-UP3精巧型智能工業電腦：MSI智能工業電腦為機器視覺應用中理想的運算平台，將展出360度即時巡檢的AI解決方案，結合Intel OpenVINO電腦視覺與深度學習應用工具，優化高速邊緣運算及視覺辨識能力。MS-C903具備高效能和低功耗的特性，可提供長時間穩定可靠且更快速的影像處理能力，滿足客戶導入智慧工廠及智慧城巿等需求，克服於AIoT高階應用時常見的各種挑戰。

MS-C902 Intel Alder Lake-P U-series超薄型智能工業電腦：無風扇設計機身薄度僅有29mm，主打四個4K獨立顯示與雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸，應用於「數位電子看板」及「工業智能物聯網」的系統整合市場，支援需要公共資訊播放多重顯示的顯示需求。雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸更能滿足大型影像檔案傳輸、即時串流、錄製實況等應用。

AMR Cobot協作機器人：MSI發布推出新一代演算法和感測技術，用於其AMR（ISO 3691-4）平台。本平台擴展支援 ISO 10218-1和 ISO 10218-2 的協作機器人（Cobots），並推進智慧工廠、智慧物流的市場。平台運用雙LiDAR光達感測系統實現大小環境的強健導航定位能力，而雙Deep Sensor深度影像系統則擴展精準定位帶來的P2G、G2P、D2D的服務內容。本次展示自動化的EV Life服務，其中AMR Cobot將為電動車的充電（EVSE）提供自動化的服務。

智能防疫消毒機器人：是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，擁有完善AMR智慧路線規劃系統，內部裝有SUPER級253.7nm波長UVGI紫外線殺菌照射光可通過計算數據進行大範圍的消毒作業，有效消滅環境中病菌，無需使用化學藥品，不會產生表面污染。且通過法國Texcell實驗室驗證，在研究條件下30秒內有效消滅SARS-COV2病毒。