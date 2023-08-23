收益型不動產依租客性質大致分為兩種模式，一為買家購置已有既有租客的帶租約資產，通常已經分層或分戶出租予多組承租人，若部分租約到期後將衍生招租、租金空窗及裝潢免租期等時間及人事成本。另一種是賣方出售時直接回租，一般稱的售後回租，資產購入後立即就能帶來租金收入，通常會事先議定每3~5年調高租金，隨物價飛漲，還具有部分抗通膨的優勢。

高力國際資本市場與投資服務部門副董事總經理黃正忠指出，售後回租型的收益型不動產雖具有單一租客的風險，但若買家能於評估標的時，依以下三原則慎選標的將能降低投資風險，1.檢視承租方背景及營運模式是否具有長期穩定付租的能力，且回租租約內有無合宜的履約保障機制；2.周邊具有重大公共建設題材，具未來增值潛力；3.標的型態非特殊建物規格可以符合主流市場需求，如此若租客退租、亦容易再招租，才能兼具穩定收租並坐收不動產保值、甚至增值等多元效益。

目前高力國際代理多件優質收益型不動產，包括在高雄市及花蓮市的精華區域全棟旅館的售後回租投資機會，座落地點優越且將由優質企業長期承租。亦有台南市永康區工業地產，因標的位於南科周邊熱門工業區內，除業主有回租意願外，亦收到其他承租人的進駐意向。