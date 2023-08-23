「群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目等資產種類的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資上述任一資產價值總金額不得超過基金淨值的70％，投資外國有價證券總金額則不得低於基金淨值的60％。