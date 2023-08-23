在新冠疫情期間的2022年年中，「話題＃保險套巨頭過去兩年銷量下降40％＃」曾登上微博熱搜榜。但隨著疫情解封，今年以來，保險套產品出現強勁的消費反彈。據極目新聞引述保險套製造企業相關負責人表示，從2020年至2022年年中，其保險套銷量整體下滑率在10％內。而在今年上半年，僅線上電商管道的銷量已同比增長超50％。

保險套銷量強勁反彈 上半年銷量同比增長超50％

保險套產業在過去三、四年發生了巨大的變化。據九派新聞報導，作為世界上最大的保險套製造商，Karex（康樂）在過去兩年（指2020年-2021年）的銷量下降40％，甚至計劃將業務拓展到相似的醫用手套。

廣東諾絲科技股份有限公司，其主要供應商即為康樂公司，旗下擁有NOX諾絲等保險套品牌，在天貓、京東等電商平台均開設有旗艦店。從2020年至2022年年中，諾絲科技的保險套銷量整體下滑率在10％內。

諾絲科技董事長江志銘曾分析，保險套銷量下滑，或受到疫情影響，也與使用場景有關。「除了家庭外，保險套還有其他使用場景，而且數量不少的。」

不過，時間來到2023年，一切發生了變化。江志銘分析，今年上半年，諾絲科技保險套產品的銷量猛增，尤其是電商網購平台，銷量同比去年上半年增長超50％，「以目前的發展趨勢來說，今年會超過2019年。」

江志銘認為，保險套的銷量發生如此巨大的變化，主要是兩方面的原因構成的：一是人與人之間恢復了溝通往來，二是借力互聯網電商帶來的發展，「電商的增長比較明顯，實體銷售的增長相對平滑一些，增長主要還是看線上電商。」

春節過後銷量迅猛增長 需求釋放導致產品的消耗量快速增長

和諾絲科技一樣，桂林恆保健康防護有限公司旗下的保險套品牌－「倍力樂」的銷量也在今年上半年迎來了迅猛增長。

恆保防護的品牌經理蔣佳觀察，整個行業在今年上半年都有所增長。「倍力樂」品牌的銷量同比去年上半年增長約40％，其在天貓電商的商品交易總額就達到4100萬元人民幣。

當問及銷量變化有無什麼具體的時間轉折點時，江志銘和蔣佳都不約而同地給出了「春節後」這一答案，「從2月開始銷量突然迅猛增長，準確的說是春節過後。」

「旅遊行業、酒店行業都在快速恢復和反彈，需求釋放，這導致保險套產品消耗量快速增長。現在沒有物流等限制，整個行業都處於一種復蘇和反彈的狀態中。」蔣佳還稱，現在大陸國內有很多企業在恆保防護的工廠做貼牌保險套產品，可見市場需求較旺盛。

報導梳理「天眼查」的數據發現：大陸全國現存保險套關企業約16.35萬餘家，其中2022年新增相關企業註冊數3277家，2023年上半年新增註冊企業2038家。

另外，蔣佳也發現，現在行業內比較「卷」，如果仍然是傳統產品，同質化競爭比較大，需要有一些核心產品才能促使銷量快速增長，「我們自主成立了釜化聚氨酯項目，還有話題較高的高潮套等產品。」

江志銘指出，從行業的角度來看，保險套廠家還是應開發更多的新品類，同時借助互聯網發展自身，以此促進產品銷量的增長。