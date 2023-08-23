網路昨（22）日瘋傳，一艘共軍的093型（北約代號：晉級）攻擊核潛艇在台灣海峽失事，艦上官兵全數罹難，目前消息尚未被證實。對此，退役陸軍少將栗正傑與前立委郭正亮都直言，此消息不太可能為真，因為潛艦若爆炸，美日等國一定會知道，且093型可帶80天份的糧食，乘組員不可能一下子就全數罹難。

針對相關傳聞，國防部發言人孫立方少將昨受訪時表示，透過情監偵手段去綿密的、慎重去掌握台海周邊所有海空域空動態，是國防部一直在做的事情，而且也是很認真在做的一件事情。但到目前為止，並沒有聽到有關證實該情況的訊息，「就我的理解，此一訊息是在社群媒體上流傳的說法，但目前沒有一個官方的說法可以證實，沒有其他評論」。

栗正傑昨在政論節目《中天辣晚報》表示，他認為093型潛艇在台海失事的消息不太可能為真，首先，台灣海峽本就不適合潛艦活動，因為此海域深度很淺，潛艦不適合躲藏；第二，造成潛艇乘組員全數罹難的因素，通常是爆炸，而美日以及我國的反潛能力強，若有爆炸不可能不知道。

同台的郭正亮也指出，093型雖然沒有攜帶核飛彈，但因它是核動力潛艦，按照國際慣例，一旦失事，國際間通常會怕有核汙染風險，而集體前來搜救，此外，093型可攜帶80天份糧食，乘組員不可能一下子就全數罹難，「我第一眼看就覺得是假新聞」。