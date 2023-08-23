明泰今開高震盪，早盤一度帶量大漲逾5%，最高衝上40.15元，盤中漲幅收斂但仍有2%以上。

明泰之數位多媒體產品線在2022年受到客戶要求轉移至越南廠生產，加上正逢零組件供給短缺影響，使得相關營收年減62.4%、16.5億元，營收佔比也自2021年之15.7%下降至4.9%。現階段有鑑於今年上半年生產地轉換已大致結束，下半年產品線需求將逐漸回溫，而在轉廠持續之下，法人推估，明泰無線寬頻網路產品線(佔2022全年營收38.8%)中非仲琦(2419)部分將開始逐漸轉移產地，而區域都會網路產品線(佔2022全年營收56.9%)中之高階交換器也將開始轉換，因此，預期2023年明泰雖受惠於零組件舒緩注意積壓訂單出貨，然在轉廠影響下，毛利率將約與2022年近似，但每股獲利將超越2元大關，相較去年的1.69元明顯成長。

展望2024年，明泰具備多樣動能驅動，包括400G產品出貨持續成長，而下一代之800G產品則預期將在2024年逐步增加出貨；再者，數位多媒體產品線客戶需求將持續回升，而客戶組成持續改善則有助於提升產品線毛利率；還有就是無線寬頻網路產品線部分，伴隨仲琦產能轉移完成，以及北美客戶需求於2024年逐漸回溫，以及低軌道衛星相關產品持續增量而成長，法人也看好，明泰2024年營運動能將更勝2023年。