膽固醇過高有害健康，但膽固醇是否越低越好？醫師表示，膽固醇是人體不可或缺的重要物質，即使是被稱為壞膽固醇的「低密度膽固醇」，也提供能量供細胞使用，若太少反而會影響膽固醇的運送，讓需要膽固醇參與的生理機能運作受阻。

胸腔內科醫師蘇維鈞在其臉書「蘇爸的肺腑聊天室」表示，膽固醇常被分類為「好膽固醇」與「壞膽固醇」，前者為高密度膽固醇(HDL-C)，可減少動脈壁上的膽固醇沉積，進而降低罹患心臟疾病的風險。此外，高密度膽固醇還可以幫助身體製造荷爾蒙和維生素D。低密度膽固醇會使得膽固醇在動脈壁上積聚、堵塞血管，增加心臟病、中風等的風險。

但低密度膽固醇越低越好嗎？蘇維鈞表示，低密度膽固醇也是是人體重要的脂蛋白，如同外送員般，會將肝臟製造的膽固醇送到身體需要膽固醇的部位，可以提供能量供細胞使用。當細胞需要能量時，低密度膽固醇可被轉化為能被細胞利用的脂肪酸，這些脂肪酸進入細胞線粒體，經過β-氧化途徑進行代謝，以供應能量。

他表示，民眾不應讓低密度膽固醇過高，但也不能讓其降得太低，否則反而會影響膽固醇的運送，讓需要膽固醇參與的生理機能運作受阻。此外，沈積在血管壁的斑塊主要是「氧化低密度膽固純」，它會卡在血管壁上，因此建議民眾抽血檢查「氧化低密度膽固純」，更能準確評估心血管疾病的風險。