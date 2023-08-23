60歲劉姓男子因酒駕等多項交通違規，積欠20多筆交通違規罰鍰共計30萬多元，又因無照騎車被逮，遭移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署發現劉身染重病，又要照顧九旬失智老母及幼孫，處境令人鼻酸，經書記官與監理機關聯繫，監理機關同意讓劉男每月分期繳納2000元，並讓他再考駕照，讓他能再騎車上班，減輕家庭負擔。

劉男因酒駕等多項交通違規，積欠20多筆交通違規罰鍰20多萬元，他因酒駕被吊銷駕照卻仍騎車被逮，再添一筆無照駕駛罰鍰，劉因繳不出罰鍰，遭監理機關移送行政執行署台北分署執行。

台北分署書記官通知劉男執行時，發現劉男無力繳納罰鍰的原因，令人鼻酸。外表蒼老、身軀佝僂、滿臉風霜的劉男，本身罹患肝癌，又因胸椎及腰椎開刀復原情況不佳，領有中度身心障礙及中低收入戶證明，他家中有逾90歲失智老母，還有吸毒女兒所生卻丟給他撫養的孫子。

劉男三代同堂，家境不佳，家中經濟全靠他獨力支撐，雖身體狀況不佳，仍要扛起家中經濟重擔。書記官問劉男，女兒為何沒撫養孫子，他只是淡淡回答「女兒吸毒吸到人都不知在哪裡。」

劉男說，他手頭最緊的時候，僅靠每月5000多元殘障津貼過日子，好不容易找到清潔工作，可以有較穩定的收入，卻因騎車上班被抓到無照駕駛，又再添一筆罰鍰。他對曾酒駕表示十分懊悔，後續衍生的問題也讓其飽受困擾。

書記官認為劉男處境困難，一時間確實難以繳清罰鍰，與監理機關聯繫協調，監理機關同意讓劉每月分期繳納2000元，再讓其考駕照，避免劉又因無照駕駛再被開罰，讓生活拮据更加雪上加霜。