行政院主計總處日前公布，今年上半年經濟成長率負成長，為負0.98％、物價指數1.37％，正式宣告今年GDP不保2，創8年來新低；國民黨今舉辦記者會批評蔡政府拚經濟不行，對此，民進黨立院黨團表示，創造國人幸福是政府目標，政府盡最大能力，提高收入是政府的責任，馬政府執政留下的國內生產毛額為17.56兆，2016年平均國人GDP是2萬3091美元，去年國內生產毛額為22.67兆，平均是3萬2756美元。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，現在來看國人不滿意，雖然增加了5兆多，我們不自滿，年輕朋友在都會裡面生活還是辛苦的，但台灣經濟成長是穩步向上，期待政府有更多作為創造經濟成長，在職場上工作有更高收入。

莊瑞雄說，在野黨做監督都歡迎，但口水謾罵無助於經濟創造，執政黨是創造好的工作環境，帶給勞工朋友有更好的收入，回應在野黨的口水，虛心接受努力向前走。