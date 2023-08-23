搶中秋送禮商機，登台滿周年的楓糖甜點品牌「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」，今年中秋節禮盒除皆規劃「雙品雙搭」綜合套組，包括使用加拿大魁北克楓糖為食材，精心烘烤製作的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」外，並首度將曾於東京車站創下日售超過750個紀錄的「楓糖年輪蛋糕」納入，推出台灣獨家限定禮盒，總計3款禮盒，搶攻中秋不愛吃月餅饕客味蕾。

中秋是家人團聚的好時節，在日本年輪蛋糕更常見於家庭聚會、喜慶贈禮，是充滿儀式感的甜品首選之一。適逢中秋佳節，且慶祝「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」在台滿周年，因此推出周年慶紀念款「年輪蛋糕&餅乾中秋禮盒」、售價1,280元。另外，18入及28入皆是年節必推經典款項，且根據市場反應回饋，18入規格最符合送禮自用需求，是銷售成績極佳的禮盒代表，因此，也另推出日本原裝空運來台、由「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」集結組成的18入及28入兩款綜合禮盒，前者950元、後者1380元。

「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」3款中秋禮盒，即日起於新光三越信義新天地A8店及官網開賣，現場消費還有機會參加驚喜活動!此外9/1起，於「The Maple Mania 楓糖男孩」高雄漢神巨蛋B1快閃櫃亦同步販售，中秋限定禮盒數量有限售完為止。

The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2023中秋禮盒包裝真的好「秋」，外包裝設計除運用燙金滿月及玉兔，營造濃濃月圓佳節氛圍之外，並結合大量代有秋日意象的紅黃楓葉元素，融入橙紫漸層色系與燙金質感字樣，秋意楓色搭配俏皮活潑的品牌招牌人物楓糖男孩，讓禮盒除具高貴質感外又有點俏皮。

楓糖奶油夾心餅乾」與「楓糖費南雪」同列為「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」招牌人氣必買品項。「楓糖奶油夾心餅乾」使用加拿大魁北克楓糖及發酵奶油使用於餅乾之中精心烘烤製作，並加入黑糖讓甜味表現更加沉穩，中間夾心加入奶油巧克力作為夾心，襯托出楓糖清爽甜味，揉合多重口感層次，充分感受楓糖獨特滋味又不過於甜膩的餅乾。「楓糖費南雪」同樣使用加拿大魁北克楓糖食材，並以黑糖作為隱味，表層焦香香氣十足，蛋糕濕潤鬆軟富彈性。「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」「楓糖年輪蛋糕」是一款品牌自豪的原創商品，嚴選楓糖製作，年輪蛋糕的表面裹上了一層焦糖，香脆的焦糖粒口感搭配香軟細緻的蛋糕，層層疊紋層次分明、濕潤香軟。