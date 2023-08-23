藝人王陽明與蔡詩芸傳出7年婚變，導火線疑似是女兒教養及價值觀有落差，如今爆出兩人其實已經分居長達兩年，目前也在談離婚的階段。

王陽明與蔡詩芸2015年結婚後，不時在社群放閃，被封為「地表最閃夫妻」，未料先前被拍到夫妻倆帶女兒外出用餐，不僅全程零互動，神情還相當嚴肅，結束後卻是各自回家，兩人疑似分居中，讓婚變傳聞甚囂塵上，據悉，兩人為了讓女兒擁有完整的家，才會維持表面上平和，蔡詩芸因為女兒教育問題常與王陽明起爭執，早在4月就搬回娘家居住。

根據《壹蘋新聞網》報導，王陽明與蔡詩芸分居至今長達2年，雖然尚未簽字離婚，但已經在談離婚的階段，導火線則是兩人婚後逐漸發現個性及價值觀不合，並沒有第三者介入。

王陽明與蔡詩芸2005年同在師大上中文課，兩人因此相識進而相戀，不過敵不過遠距離，交往2年多就宣告分手，沒想到事隔8年再度擦出愛火，兩人復合沒多久就閃婚，時常公開曬恩愛的夫妻倆，由於近4個月未在社群同框，加上最後一次公開露面，已經是今年3月底的事，導致婚變傳聞甚囂塵上，不過雙方至今未針對此事作出回應。