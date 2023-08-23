自從俄烏戰爭開打以來，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾多次發表鷹派言論，最近他又透露，俄國有可能會「併吞」喬治亞2處分離地區，威脅西方國家不要輕舉妄動。

根據路透社報導，麥維德夫23日透過俄羅斯「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）表示，加入俄羅斯的想法，在喬治亞的阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South-Ossetia）仍然很受歡迎，如果理由夠充足，將很有可能實現這一計畫。

美、英、德、羅馬尼亞等北約國家部隊，21日在喬治亞展開兩年一度的「敏捷精神23」（Agile Spirit 2023）聯合演習。

麥維德夫現任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席，某種程度上，他的觀點足以反映克里姆林宮高層的思維。

喬治亞的阿布哈茲和南奧賽提亞以俄裔人口佔多數，2008年8月，俄羅斯以喬治亞政府進行種族滅絕為由，對這2個自治區發動入侵，藉機派軍隊進入，並承認其獨立，喬治亞因此喪失大片領土。

報導指出，喬俄戰爭結束後，俄羅斯與喬治亞的關係雖有改善，但烏克蘭戰爭再度讓前蘇聯地區國家對俄羅斯信心動搖。喬治亞政府希望能加入北約，以維護國家領土完整，以美國為首的西方國家也此事展開討論。

麥維德夫指控，此舉可能為當地製造緊張局勢。他強調，「如果這個擔憂（指喬治亞加入北約）可能成真，我們會馬上行動。」

俄羅斯去年9月才以虛假公投的方式，宣布併吞烏克蘭東部頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱4個地區，但並未得到國際承認。未來喬治亞2自治區很可能也會面臨相同情況。