2024總統大選在即，剩下不到5個月，為能端正選舉風氣，法務部鼓勵民眾檢舉妨害選舉犯罪行為，昨宣布檢舉「境外勢力」介入選舉，最高獎金更可達2000萬元；對此，民進黨立院黨團表示，台灣是法治國家，能夠明確提出用什麼方式，檢舉介入台灣總統、副總統大選，提高檢舉獎金是好事。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，中國大陸最大境外勢力介入選舉明確，但台灣是法治國家，能夠明確提出用什麼方式介入台灣總統、副總統大選，檢舉獎金高達2千萬，提高檢舉獎金是好事。

劉世芳說，鼓勵不管是國內外的人，讓主權確保、民主制度公開透明，提高檢舉獎金很尊重，希望大家多利用，希望法務部適時公布專線，抓賄選很難又有證據更不容易，提高檢舉獎金可以遏止為了貪小便宜，變成投境外勢力所需，介入台灣大選的人。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，境外勢力介入任何國家選舉大家都討厭，希望要求國內選舉是健康乾淨，總統大選攸關國家主權，用檢舉獎金方式對人性來說是可行的。

莊瑞雄說，看到中國大陸對台灣選舉介入，不管是用錢的方式或是共機共艦擾台，還有這兩天對於農產品禁止，每次選舉又會看到中國大陸動作很多對於台商機票補助，讓台灣民眾非常討厭，也看到整個外交系統打壓，假訊息在全世界騷擾，政府有防範的措施，來減少降低外部勢力的干擾國人是期待的。