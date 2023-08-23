不斷飆升的物價，將侵蝕生活水準，此為普丁的擔憂之一。普丁正準備在明年三月競選連任，因此必須處理好國內穩定議題。

他說，總體情勢是穩定的，但是也需要謹慎的監控和及時的決定。

俄羅斯在2022年出現雙位數的通膨之後，物價上漲速度在今年春季有所放緩，但是現在通膨再次超過央行設定的4%目標，並穩步上升。

此外，俄羅斯不斷擴大的預算赤字，和勞動力的嚴重短缺，都在今年推升通膨上升。在上星期，盧布匯率跌破100，俄羅斯央行不得不一口氣升息350基點(14碼)。

普丁說，金融市場的波動，會影響到企業投資，因此需要加以控制。「我們需要做的工作，包括限制非生產性的、投機性的需求，控制資本外流，監督金融市場主要參與者的行為」。

普丁還說，保持高水準的工業產出，對俄羅斯來說至關重要。

普丁表示，預計7月至9月的預算將出現盈餘。他說：「就全年而言，支出高於收入的超額部分將處於規劃之中水準，約佔GDP的2%」。