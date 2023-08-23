深入去了解中國大陸現今的經濟成長結構，就會發現一些問題還沒有解決，像是房地產業者財務地雷頻傳、通貨緊縮明顯、出口不佳，以及人民幣匯價走貶等。

彭博社認為，若北京政府打算以消費取代投資來成就經濟成長的話，雖對燃料與食物是好消息，但對舊經濟的金屬、礦產以及原油等原物料卻不利，像是房地產業者就不會想去蓋新房子。

所幸中國大陸很重視潔淨能源，也增加了轉型為綠能的大宗物資需求，銅金屬就是一個例子。因為，電動車以及太陽能板都需要大量的銅元素，長期來說，可能會發生供不應求現象。

彭博社也就中國大陸將來經濟發展，來預測各個原物料商品未來走勢。

首先是鐵銅鋁等卑金屬。這些基本金屬的售價已從元月高峰大幅下滑，故大陸冶煉廠以及製造商的獲利遭大幅壓縮。根據統計，這些卑金屬相關業者2023上半年獲利表現，是十多年來最差的。27日表定公布該產業七月營運狀況，不消說應該壞消息比好的要多。

國泰君安期貨（Guotai Junan Futures）指出，基本金屬相關陸企的利潤大規模縮水，尤其是在鋁金屬方面，應該要歸咎於同業之間惡性競爭，以及大打價格戰。

外資券商指出，這些最常見的卑金屬，像是銅與鋁的庫存已下降，銅的庫存更是接近關鍵臨界點。傳統消費力道漸漸熄火，取而代之的新興消費力潔淨能源，正好接棒支撐基本金屬的需求。

再來是鋼鐵，建築工業對中國大陸鋼鐵需求高達四成之多，舊經濟象徵的煉鋼高爐，倘若少了鐵礦石將無法運作。因為有政府的景氣刺激計畫，這些具汙染性的礦物，售價才能每噸維持在100美元以上。

受到建築旺季來到激勵，季節性需求正在升溫，煉鋼高爐運作率提升下，鐵礦石庫存水位也下降。分析師認為，煉鋼廠為求謹慎，不足的缺口可能先用進口貨來補充，因為中國大陸短期不太可能出現景氣大幅成長的現象。

國際原油大買家中國大陸，預計今年石油需求將成長至全球總量的四成左右。不過，在煉油廠減少進口量以及偏好消耗庫存，原油復甦應該是看不太到，像是中國大陸七月進口油量就降至三個月低點。

相反地，出口卻是蓬勃發展，當地七月柴油出口量就月增三倍多。工業活動力強弱決定柴油需求量，同樣地，汽油則受到純電動車接受度日益增加而漸漸式微。全球塑膠與橡膠生產主力的中國石化行業，上半年銷售業績以及獲利卻意外減少。

中國的經濟生產以煤炭為主，由於北京政府提高產量與進口量，希望能推升經濟成長，但沒達到預期效果。結果是供過於求，價格也一蹶不振。夏季最熱時期已過，表示冷氣空調也不太需要這些能源，倘若工業生產還是低迷的話，大陸發電廠可能會選擇拋售，煤炭的價格將備感壓力。

此外，對煤炭是替代品的天然氣來說，煤炭都用不完了，遑論還需要天然氣。再者，人民幣兌換美元匯價一直走貶，讓有真正需求的大陸買家來說，無疑是增加成本，買氣可能也會縮手。

最後是豬肉，因為大陸經濟成長未如預期的強，家庭開始慢慢不花錢，傳統喜歡食用肉食的餐會以及應酬等聚會活動也漸漸變少，故影響到豬肉價格。另外，在大陸計算物價的一籃子商品中，肉類的比重很大，在價格不佳之下，七月大陸會出現通貨緊縮也不足為奇。

還有，大陸復甦不如外界預期，養豬業者今年很多都是賠錢在經營。大陸豬農表示，在2023剩下的時間中，下一個可以期待的日期，是從十一國慶連假開始，一直延續至2024農曆新年，希望肉價能有不一樣的表現。