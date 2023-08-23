VMware Private AI Foundation with NVIDIA將使企業能夠自訂模型並運行各種生成式AI應用，如智慧聊天機器人、助理、搜尋和摘要等。該平台是全整合式解決方案，採用NVIDIA提供的生成式AI軟體和加速運算，基於VMware Cloud Foundation構建，並針對AI進行了優化。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，生成式AI與多雲兩者是完美的搭配。客戶的資料無處不在，遍佈其資料中心、邊緣、雲端等多處。VMware將與NVIDIA一同協助企業放心地在資料附近運行生成式AI工作負載，並解決其在企業資料隱私、安全和控制方面的問題。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，世界各地的企業都在競相將生成式AI整合到自身業務中。透過與VMware擴大合作，NVIDIA將能夠為金融服務、醫療、製造等領域的成千上萬客戶提供其所需的全棧式軟體和運算，使其能夠使用基於自身資料定制的應用，充分挖掘生成式AI的潛力。

為更快實現業務效益，企業希望簡化並提高生成式AI應用的開發、測試和部署效率。根據麥肯錫的預測，生成式AI每年可為全球經濟帶來多達4.4萬億美元的成長。

VMware Private AI Foundation with NVIDIA將協助企業充分利用其效能，定制大語言模型，創建供內部使用的更加安全的私有模型，將生成式AI作為一項服務提供給使用者，並更加安全地大規模運行推理工作負載。該平台將採用的NVIDIA NeMo是NVIDIA AI Enterprise(NVIDIA AI平台的作業系統)中包含的端到端雲原生框架，可協助企業在幾乎任何地點構建、自訂和部署生成式AI模型。

VMware計畫於2024年初推出VMware Private AI Foundation with NVIDIA。