白宮今天指出，美國總統拜登將於9月7日至10日將前往印度參加20國集團（G20）峰會，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於9月4日至7日赴印尼雅加達參與東協領袖峰會。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）宣布上述行程安排之際，主要新興經濟體巴西、俄羅斯、印度、中國和南非金磚五國（BRICS）正在南非約翰尼斯堡召開峰會。

金磚五國於2009年創立，提供成員國一個平台來挑戰由美國及其西方盟友主導的世界秩序，不過蘇利文宣布上述正副總統行程時，反對這樣的想法。

他在電話會議中告訴記者：「總統也將向G20這個全球經濟合作首要論壇重申美國的承諾，包括美國承諾將於2026年主辦G20峰會。」

路透社8月9日獨家報導，拜登不太可能參加在雅加達舉行的東南亞國家協會（ASEAN）10國峰會，報導還引述一些外交官員說法稱，若拜登不參加，將令人相當失望。

當被問到拜登缺席東協峰會，外界會質疑美國對這個面臨中國擴大勢力區域的承諾，而有所批評時，蘇利文回應主張，美國自2021年以來便顯著與亞太地區接觸。

蘇利文表示，「我會把我們在印太地區的成就和參與紀錄，與任何美國總統（和）世界上任何其他國家相提並論」，並提到拜登主持或參與過的一連串會議，包括上週與日韓領袖在華府近郊大衛營（Camp David）舉行的三方峰會。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120823