中美洲友邦瓜地馬拉20日舉行總統決選，爆冷勝出的中左翼反貪鬥士阿雷巴洛選後接受路透社訪問時說，他無意與台灣斷交，且認為同時與中國發展關係「絕對可行」。

數十年來，中美洲人口第一大國瓜地馬拉一直與台灣保持邦交關係，64歲的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）希望維持台瓜邦誼，也想改善與中國的關係。

阿雷巴洛說：「我們相信同時與中國和台灣維持友好關係絕對可行。」

他還說，瓜地馬拉民間企業對於擴大與中國之間的往來極富興趣，因為中國是中美洲地區最主要的貿易夥伴。

在瓜地馬拉舉行總統決選後隔天，中美洲議會（Parlacen）強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，取消台灣立法院持有20多年的永久觀察員資格，由中國全國人民代表大會取而代之。

路透社在報導中指出，中國在拉丁美洲與日俱增的經濟影響力，不斷邊緣化台灣在這個地區的外交努力。

中美洲議會共有6個成員國，目前僅瓜地馬拉依然承認台灣。

在首輪選舉後，阿雷巴洛所屬的「種子黨」（Semilla）遭法官以未符合規定註冊為由宣告停權，這番裁決最後雖被最高法院推翻。

國際專家推測，瓜國司法部長恐將繼續發起法律挑戰，威脅到權力過渡。

但在第2輪決選獲得超過58%選票後，阿雷巴洛表示，他有信心能在明年1月14日順利就職。

他說：「瓜地馬拉人民已經發聲了，非常明確有力，依然企圖推翻這次選舉結果的人必須明白這個事實。」

對於未來4年執政可能達成的政績，阿雷巴洛很實際地說：「我們不認為瓜地馬拉人民正等著我們拿出魔法杖，他們想看見的是當局終於兌現承諾，努力為國家發展和人民福祉努力，而這是我們即將要做的事情。」

阿雷巴洛還說，他希望與美國合作，擴大為當地移民提供的臨時工作計畫，同時增加對瓜地馬拉最貧困地區的投資，以減少人口外移。

他表示，美國和瓜地馬拉必須坐下來，「為影響我們兩國的現象找出解決之道」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120823