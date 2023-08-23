國民黨前主席洪秀柱23日發文紀念八二三戰役65周年，她提到44天砲轟，大、小金門等島嶼承受了47萬多發砲彈，創下戰史密度最高的落彈紀錄。洪秀柱追思在戰役中殉職的抗日名將吉星文等3位副指揮官，表示沒有官兵的奮戰就沒有後來台灣的經濟奇蹟、引以為傲的民主自由。她也為國民黨拉抬選情，讓兩岸關係重回正軌，轉危為安。

洪秀柱在臉書文章說，1958年8月23日下午6時30分，共軍突然對金門發動猛烈炮擊，在短短2小時內就發射了5.7萬多發砲彈，造成200多名國軍傷亡。所幸金門全島官兵誓死抵抗，突破共軍的海空封鎖，守住反共最前線，為台灣日後自由民主及經濟發展奠定基礎。她說，「沒有金門軍民的犧牲，就沒有台灣今日享有的一切」。

洪秀柱接著話鋒一轉，批評民進黨人士所說，「八二三是國民黨與共產黨打仗，與民進黨何干」，表示沒有金門官兵的犧牲，哪有現在掌握大權、吃香喝辣的民進黨，直言這等忘恩負義、對八二三蔑視、冷漠的心態，令人心寒。

洪秀柱表示，戰時金門防衛部司令官胡璉生前和共軍指揮官葉飛交手無數回合，在2009年他們的子女胡之潔和葉小楠2位女士在當時金門縣長李炷烽的牽線下，在廈門見面，彼此相擁，一笑泯恩仇。她說，兩岸從敵對走向和平共存，金門、廈門現在宛如一家，還常在同一節日施放煙火，令人不禁感慨「戰爭無情，和平無價」。

文末，洪秀柱表示，兩岸現在生活各自精彩，不僅經濟實力受到肯定，人民生活也不斷提升，大陸更是成為全球第2大經濟體。她表示，民進黨近年導致兩岸關係惡化，普遍民意都不希望走向戰爭，明年的大選將決定兩岸未來走向，希望不要再重蹈戰爭的悲劇。