新華社23 日報導，大陸國家主席習近平應南非共和國總統拉馬佛沙之邀，22日國是訪問南非。兩國元首就中斐、中非合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成一系列重要共識，共同簽署《中華人民共和國和南非共和國聯合聲明》。南非重申堅定奉行「一個中國政策」。雙方加強共建「一帶一路」倡議與「經濟重建和復甦計畫」對接；積極構建高水準中斐命運共同體，為中非關係、南南合作共同發揮積極作用。

《聯合聲明》稱：

一、雙方高度評價自1998年建交25年來中斐關係取得的長足發展。雙方攜手發展全面戰略夥伴關係，積極構建高水準中斐命運共同體，為中非關係、南南合作共同發揮積極作用。

二、雙方重申尊重並支持各自選擇的社會經濟可持續發展道路和公正轉型。

三、斐方承諾在涉及中方核心利益和重大關切問題上繼續予以支持。南非重申堅定奉行「一個中國政策」。中方重申尊重和支持南非為維護國家利益、促進經濟社會發展和民生改善所作的努力。

四、雙方願加強共建「一帶一路」倡議與「經濟重建和復甦計畫」對接，承諾繼續加強在基礎設施和物流、貿易投資、製造業、農產品加工、能源資源、金融、數位經濟、科學技術、綠色發展等重點領域合作。

五、雙方認為《中斐十年合作戰略規畫（2020—2029）》對兩國各領域合作具有全面重要指導作用，承諾繼續通過兩國年度戰略對話機制等加強協調與督促落實，定期進行回顧和評估，

六、中方是南非在全球最大交易夥伴，南非是中方在非洲最大交易夥伴。雙方願充分發揮中斐聯合工作組、經貿聯委會等機制作用，進一步對接合作需求，確保產業鏈供應鏈穩定與安全。

七、中方承諾將繼續支持南非應對能源安全挑戰。南非歡迎中方將南非列入恢復中國大陸公民出境團隊遊首批20個國家名單；支持增加南非和中方之間直飛航班頻次。

八、雙方高度重視兩國人文領域交流共鑒，承諾繼續加強兩國在減貧戰略、文化、婦女、青年、教育、體育、衛生、媒體、旅遊、地方等領域交流合作。

九、雙方強調有必要捍衛、促進並加強多邊應對氣候變化努力，將共同努力推動2023年12月在阿拉伯聯合大公國舉行的《聯合國氣候變化架構公約》第28次締約方大會取得成功。

十、雙方承諾繼續支持金磚國家在三大支柱領域的合作發展，同其他金磚成員共同努力，深化各領域務實合作，推動金磚擴員取得進展。

十一、雙方一致同意，繼續加強在國際事務和多邊機構中的合作。雙方一致認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，將堅持勸和促談，為政治解決該問題發揮建設性作用。中方示歡迎非洲和平代表團近期斡旋危機。

十二、雙方充分肯定中非合作論壇對推進中非全面戰略合作夥伴關係的重要作用。雙方同意就中非合作論壇事務加強磋商和協調，共同落實好《達卡行動計畫（2022—2024）》架構內各領域務實合作。

十三、雙方決心進一步加強非洲事務合作，支持非洲聯盟和平解決非洲衝突。

十四、在國是訪問結束時，雙方領導人共同見證雙邊合作文件的簽署。