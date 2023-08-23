女星Angelababy（楊穎）擁有精緻臉蛋和火辣身材，2022年與男星黃曉明離婚後，將重心放在事業，工作之餘仍共同扶養兒子「小海綿」，時不時就會被拍到帶著家人出遊。昨(22)日適逢七夕情人節，Angelababy卻忽然在社群媒體貼出4張表情難過的自拍，直呼：「不太喜歡七夕這樣的日子」，惹得粉絲相當心疼。

Angelababy離婚後全力拚事業，在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現，昨日適逢「七夕情人節」，原本該開心慶祝的節日，卻見Angelababy卻難得流露低落的情緒，發文透露自己「不太喜歡七夕這樣的日子」，最近她很喜歡綠色，希望粉絲能誇獎她可愛，並發出4張自拍卻不見笑容，甚至還用手擋住側臉，略顯低潮。

貼文曝光後，引來大批粉絲關切，「寶寶開心最重要，在愛別人的同時先要好好愛自己，永遠把自己放在第一位好嗎，難過就緩緩吧，我們一直在愛你」、「我也不喜歡七夕」、「自己的開心最重要，你還有我們」、「過好眼前最重要啦，前方路漫漫，何必頻頻回頭呢」、「你只是在這件事上受過傷而已」。

事實上，Angelababy與和黃曉明於2009年在台灣KTV認識，當時的Angelababy只是個小模特，但他們戀愛後風波不斷，不但被男方前女友暗示「是小三」，直到結婚辦婚禮被批太奢華，直到2022年兩人結束長達7年婚姻，並強調寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人。」