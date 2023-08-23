針對副總統賴清德近期民調上升，民進黨立院黨團表示，跟以往一樣一步一腳印，希望大家分工合作。過去賴清德和競選團隊以及所有民進黨團，包含立委候選人在基層上努力加油，雖然有很多批評，過去在青年或婦女族群支持度比較低，但民進黨內部和立法院通過性平三法、副總統提出私立學校補助，並持續推出青年有利政策，確立了照顧弱勢、照顧婦女是民進黨的基本政綱。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，以目前來看，總統參選人政見是否清晰，讓選民判斷很重要，賴副總統針對性平問題態度明確，國會也迅速回應要求，大家做出一致的決定，讓法治更完備。

他指出，對青年朋友關心，關懷私校學生，其他候選人卻提出反對的看法。把未來願景提出來讓選民比較，到底對哪個候選人讓民眾埋單，從民調來看，賴副很清晰，提出政策願景是受到肯定。

莊瑞雄指出，選舉還有一半時間，民進黨基調很清楚，不只是總統得票率，連國會席次也要過半，往這樣目標穩健前進，提出願景的既有基礎下，達到最後勝選目標，從民調來看是有所鼓勵，也能成為政策制定的參考。