一名女子發現男友劈腿偷吃她的閨密，還找藉口想分手，讓她氣得展開報復，邀男友一起到日本旅行，行前告知對方會支付所有費用，不必帶任何金錢，抵達日本後，她趁男友在泡澡時把衣服全剪爛，然後離開飯店，直接丟包男友，貼文讓網友大讚。

原PO昨（22）日於臉書社團《日本旅遊公社》指出，男友偷吃她的閨密想分手，卻辯稱和她個性不合，激起她的報復心，她要求對方到日本一起旅行，為這段愛情畫下句點，並告知男友不必支付任何費用，只需帶行李箱出發就好。

出發前她確認男友身上只有手機，沒有任何信用卡及現金，抵日後第一天兩人到淺草寺，原PO向神明許願「希望男友永遠落魄回不了台灣」，結束淺草寺行程後，她隨意找了間拉麵店用餐，途中男友想抽菸被她制止，兩人當街吵了起來，就轉身回飯店。

進入房間後，原PO要求男友先去泡澡洗去身上的菸味，她趁空檔把男友行李箱內的衣物全剪破、丟垃圾桶，之前買給對方的飾品也全帶走，隨即拉著自己的行李離開，「讓他住高級飯店一個晚上，是我最後的溫柔了。」

貼文曝光，網友紛紛叫好，「狠一點就丟在吳哥窟，日本太善良了」、「丟他在日本太仁慈了，怎麼不丟柬埔寨」、「超讚的，給妳一個讚」、「我覺得非常棒啊！沒有什麼毛病」、「好想知道後續」；但也有人說對這種人還要花出國的錢，太不值得。

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