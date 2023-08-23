國民黨總統參選人侯友宜昨前往金門，提出「金廈大橋公投」等六大主張，對此，民進黨立院黨團表示，侯友宜提出這個看法有點取巧，他說在國安無虞下支持金門人舉辦金廈大橋公投，但到底有沒有國安問題？

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，國安問題到底是不是用公投做決定，尊重侯友宜看法，但這是過度取巧，「通水」大家清楚2018年金廈之間執行，「通電」現在金門電力沒有問題，要「通汽」的話，是不是要改變金門用電方式，至於金廈大橋有沒有國安疑慮，是不是可以用公投決定，可能會有不同看法，但這比較過度取巧。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，前提叫做國安無虞情況下，但金廈大橋如果建構起來，當然有國安疑慮，金門到廈門跨國大橋，如果沒有國安疑慮叫做自欺欺人。

劉世芳批評，侯友宜這是「騙票」，如果可能成立金廈大橋，馬英九時代早就建構好了，不是號稱馬英九時代能跟中國大陸溝通最順暢？為何當時沒有金廈大橋，國安疑慮到底是什麼，希望侯市長講清楚，國家安全條件不是只有九二共識，國安疑慮是全國人民睜大眼睛在看，沒有表達態度，如何選總統？他已經背棄一次反核選民支持，競選總統又說要重啟金門大橋和九二共識，這是過度騙票。