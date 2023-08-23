根據Trade Alert提供的數據，輝達的選擇權交易意味著到周五前，這檔股票不管是漲還是跌，其震盪幅度都將達到近11%，大於該公司過去八個季度業績發布隔日的平均波動幅度8.6%，但仍遠低於上次（5月底）發布財報後單日飆出24.4%的驚人漲幅。

輝達在過去7個交易日中上漲約11%，使今年以來的漲幅達到約210%，並吸引對其股價可望進一步上漲的選擇權押注。

以本周到期的合約來看，輝達的買權（Call Option,或稱看漲選擇權）是最大的未平倉選擇權，約有19,000口未平倉合約。如果到周五前，輝達股價上漲超過9%至500美元以上，那麼輝達股票的買權就能獲利。

儘管如此，仍有些策略師警告切莫再追高。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，現在確實有很多好消息，輝達股價將隨著獲利表現波動，但你不能只假設它只會走高。

周二輝達股價開盤後不久即站上481.87美元，再創歷史新高，但但受到大盤走弱影響，終場收跌2.77%，報456.68美元。儘管如此，投資人仍對輝達這個AI狂熱最大受益者的財報寄予厚望。

對輝達的營收預測將再度超越華爾街預期的押注越來越多，帶動其股價從上周觸及的兩個月低點反彈大漲約19%。

分析師預期輝達在周三盤後發布財報時，可能預測第三財季營收將成長110%，達到125億美元。

Triple D Trading市場結構分析師Dennis Dick表示，這可能是這個財報季最重要的報告。上一季輝達的表現令人驚豔，我們希望他們能更上一層樓。

NewEdge Wealth基金經理Ben Emons則表示，左右聯準會利率走向的人不是聯準會主席鮑爾，而是輝達執行長黃仁勳。他表示，輝達作為AI領頭羊正展現出類似央行的力量。輝達周三盤後發布的財報將成被視為是AI資本支出的風向球。AI將提升生產力，因此AI資本支出將影響美國整體經濟產出，進而影響聯準會利率走向。