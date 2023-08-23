洋基持續輸球，23日主場迎戰國東戰績最差的國民，再以1比2落敗，洋基吞下9連敗追平了1982年紀錄，隊史最長連敗紀錄則是1908年的12連敗。

休賽季簽下上億美元合約的羅棟（Carlos Rodon）從15天傷兵名單歸來，重返投手丘繳出6局失1分，雖然只拿下1次三振，但也沒有白送壘包的狀況，整場下來保送次數為0，最快球速來到97英哩，也符合去年幾季的水準，羅棟的復活成為洋基這場比賽唯一的好消息。

洋基從小聯盟拉上裴雷拉（Everson Pereira）試圖拯救攻擊端，似乎他也被打線低迷氛圍感染，裴雷拉只選進1次保送，首安還得再等等。國民先發投手喬塞亞葛瑞（Josiah Gray）整場送出5次保送，狀況比羅棟還差，洋基得點圈3打數全落空，只靠著全壘打突破鴨蛋。

全場洋基只擊出2支安打，都是由第9棒捕手羅特維特（Ben Rortvedt）所貢獻，包含本季第2轟，打回洋基全場唯一一分，「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）兩門重炮合計吞4K，國民得分同樣依賴全壘打，凱本（Carter Kieboom）、阿布拉姆斯（CJ Abrams）各敲1轟，終場2比1平定洋基。