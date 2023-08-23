一段感情中最怕遇到另一半劈腿，但《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、天秤女、雙子女、巨蟹女對付花花公子非常有一套，懂得利用自身的獨特魅力，讓對方愛不釋手無法離開。

▍獅子女

獅子女雖然霸氣，但若被人當作公主或女王禮遇，就會變成最貼心、大方的女人。她們若是跟花心大蘿蔔戀愛，很快就會讓對方知道，自己不容許第三者出現爭奪王位，並且會展現最有魅力的一面，讓對方自豪的帶她們出門，進而宣示主權，而這是獅子女收服花花公子的法寶。

▍天秤女

天秤女個性冷靜、情商高，憑著優雅的身段，良好的交際手腕，就足以吸引許多花花公子，再加上亮麗的外表及好的談吐，就會更加有魅力，而她們懂得人心，對付男人方法就是欲擒故縱，不會過於黏人。她們觀察力極強，能快速看穿男人內心想法，這時若言行舉止契合對方心意，就非要天秤女不可。

▍雙子女

雙子女擅於觀察，對於人際之間的相處頗有一套，而活潑開朗的個性，加上時而性感、時而可愛的表情，讓對方受不了展開追求。她們也懂得如何吊花花公子胃口，讓對方難以捉摸，進而被雙子女的天馬行空、恣意妄為所吸引，無論手段多麼高明的花花公子，就如看電影般，深深被內容吸引不想離去。

▍巨蟹女

在乎安全感的巨蟹女，絕不容許伴侶有拈花惹草的行為出現，而她們收服花心男的方法，是經常從對方的生活需求及親朋好友下手，除了宣示自己是正宮外，也能讓對方有歸屬感，當花花公子對巨蟹女的依賴心越重，就越不容易離她們而去。