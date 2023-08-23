儘管大陸車市未見明顯起色，胡連因客戶新產品開始出貨，7月合併營收上揚至5.65億元，月增7.86%，年增7.83%，累計前7月合併營收為37.51億元，年增14.83%。
胡連因美系鏟雪車客戶及大陸車市需求疲弱，加上認列匯兌損失及投資損失，今年上半年稅後盈餘為2.94億元，年減5.2%，每股盈餘為2.96元，不過，隨著新產品出貨放量，胡連7月合併毛利率及獲利已見回升，下半年業績可望明顯優於上半年。
胡連今天除息，每股配息5.6元，盤中股價上漲2元，填息幅度約35.71%。
渡過上半年營運谷底，胡連(6279)營運可望自第3季展現強勁成長力道，胡連表示，目前在手訂單很滿，且毛利率也明顯回升，樂觀看待下半年營收及獲利表現，法人預估，胡連下半年獲利有機會望較上半年倍數成長，今天除息股價走高，緩步填息。
儘管大陸車市未見明顯起色，胡連因客戶新產品開始出貨，7月合併營收上揚至5.65億元，月增7.86%，年增7.83%，累計前7月合併營收為37.51億元，年增14.83%。
胡連因美系鏟雪車客戶及大陸車市需求疲弱，加上認列匯兌損失及投資損失，今年上半年稅後盈餘為2.94億元，年減5.2%，每股盈餘為2.96元，不過，隨著新產品出貨放量，胡連7月合併毛利率及獲利已見回升，下半年業績可望明顯優於上半年。
胡連今天除息，每股配息5.6元，盤中股價上漲2元，填息幅度約35.71%。
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