美國《晶片法》提供530億美元資金的補貼，自該法案首次提出後，全球晶片製造商已宣布在美國投資超過2000億美元，如果這些計畫全部落實，2025年美國生產的先進晶片將占全球產量18%。但《經濟學人》撰文分析，現在還不是美國洋洋得意的時候，預期美國仍將持續向台灣採購先進晶片，繼續高度仰賴台積電。

報導指出，美國晶圓廠相較於亞洲晶圓廠，不只建造耗時久、營運成本高，規模也比較小，可能使半導體產業的長期獲利能力受衝擊。根據安全與新興技術中心（CSET）估計，企業在台灣與大陸新設晶圓廠，大約需要650天，但在美國興建時間平均達900天，因為須面臨一連串聯邦、州與地方政府的規範。

統計顯示，營建成本占新晶圓廠資本支出約一半，而在美國的成本可能比亞洲高出40%。此外，在美國的營運費用比亞洲高30%，其中一個原因是美國勞工的薪水較高。

報導直指，即便所有投資都按照《晶片法》計劃推行，美國生產的高階晶片也只能夠滿足國內約三分之一的需求，包括蘋果公司和新興人工智慧產業，還是得購買台灣製的晶片。

值得關注的是，英特爾、三星和台積電這幾家晶片巨頭，從2021年初以來的市值已減少三分之一，市值蒸發近5000億美元，雖然《晶片法》對美國經濟安全的影響多大，仍有待時間驗證，但從股市表現來看，投資人已經有了答案。