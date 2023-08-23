日本政府拍板最快從24日開始排放核廢水，食藥署今天表示，去年第四季以來已採檢52件日本進口水產品，品項包括鯖魚、秋刀魚、海鰻、牡蠣、扇貝、鮭魚、章魚等及海藻類，生物氚均低於最小可測活度；目前不會改變對日本水產品的邊境管制措施，今年和明年規劃各抽樣100件，未來如有發現異常，將跨部會啟動因應措施。

食藥署去年已和原能會合作研發食品中氚殘留檢測方式，去年第四季共抽樣25件，今年目前已抽驗27件，品項包括鯖魚、秋刀魚、海鰻、牡蠣、扇貝、鮭魚、章魚等及海藻類，生物氚均低於最小可測活度（MDA）。食藥署副署長林金富表示，這52件檢驗結果將作為對照組，未來日本開始排放核廢水後，將持續抽驗觀察是否有異常，以及是否啟動因應措施。

食藥署食品管理組副組長鄭維智說明，由於抽樣需要抽到代表性樣本，去年已委託台大執行計畫，擬定考量因素包括海洋擴散理論、廢水排放口位置、水生物生長習性、捕撈及生物生長型態、食物鏈等，目前採樣品項都是有所本的，希望建立背景資料。

林金富說明，日本水產品生物氚檢驗為四年期計畫，今年是第2年，規劃抽驗100件，明年也是編列預算至少驗100件；我國已完成背景值監測，如果發現背景值浮動或檢出生物氚，將啟動跨部會討論，是否增加抽驗件數。

澳門宣布24日起禁止日本十都縣水產進口，我國是否考慮比照？林金富表示「因為還沒排放，預設的問題沒辦法假設性回答，只能說政府持續監控中。」目前沒有看到日本水產品風險改變，因此將維持正常邊境管制措施。

林金富說明，生物氚的檢驗所需時間較長，且目前歐美國家都沒有訂定生物氚的限值，沒有相關標準，因此不會在邊境列為准許輸入與否的判斷標準，因此將與廠商價購產品來檢驗，委由原能會檢驗。