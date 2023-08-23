資深女星宋岡陵1984年出道後不久，便憑著《烽火兒女情》走紅，成為中視當家花旦之一，之後拍攝的《夕陽山外山》、《牽情》、《塔裡的女人》同樣成績亮眼；不過她卻在2006年被控涉嫌詐欺2百萬未還，2008年台北地檢署偵辦多時因屢傳不到，才發現她已出境，隨即對她發佈15年通緝，而期限剛好就在今年。

宋岡陵為中影訓練班出身，主演過電視劇《王昭君》、《雙面佳人》、《天使之愛》、《塔裡的女人》和《天龍八部》等，合作的男主角包括寇世勳、周紹棟、姜厚任、張晨光和爾冬昇等人，不過她卻在當紅之際退出演藝圈，嫁給紡織業小開蔡昭倫，育有一子一女。

宋岡陵主演過電視劇《王昭君》。（圖／中時資料照）

然而，婚後的宋岡陵仍繼續經營自己的品牌服飾店，最終因事業家庭難以兼顧，1995年和丈夫簽字離婚，之後她便全心投入服裝設計、化妝品業，並擔任環保生技公司負責人，還曾獲得「婦女創業楷模獎」，2005年更在輔仁大學宗教系進修。

宋岡陵2005年在輔仁大學宗教系進修。（圖／中時資料照）

畢業後，宋岡陵為了照顧兒子，選擇赴美定居，但她卻遭控以增資為由，誘騙他人投資，拿到200萬資金卻避而不見，而遠在美國的宋岡陵因缺席法院傳喚被通緝，據悉她有請託前夫蔡昭倫幫忙，透過律師尋求法律途徑解決，如今通緝期限已到，而她也已經66歲。