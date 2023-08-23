劉姓騎士發現員警後，頻頻回頭，形跡可疑，警車隨後鳴笛攔查。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

劉姓騎士並無大型重型機車駕照。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，在高雄鼓山區萬壽路也有「山道猴子」出沒，前天有民眾拍下警車鳴笛追趕1輛重機，還配上「芭比Q」的配樂。警方說，攔下該名騎士後發現是違規「越級」騎乘紅牌重機，處6000元罰鍰。

轄區鼓山分局表示，該畫面為鼓山所於21日下午5點左右在萬壽路沿線執行交通稽查勤務，發現機車騎士看到警後頻頻回頭張望，形跡可疑，於是鳴笛攔停，才發現該名22歲的劉姓騎士僅領有普通重型機車駕照，卻越級騎乘大型重機車，警方依法舉發，處新臺幣6000元罰鍰，並禁止其駕駛。

高雄市鼓山區萬壽路段因山路彎道寬敞，常有機車族當作「壓車」、「翹孤輪」聖地，警方表示，近10日在萬壽路沿線取締無照駕駛22件（含越級駕駛）、改裝車輛9件等共計40件交通違規。統計今年度在該路段共取締312件交通違規，警方將持續針對該路段交通違規取締稽查工作。