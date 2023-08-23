動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，在高雄鼓山區萬壽路也有「山道猴子」出沒，前天有民眾拍下警車鳴笛追趕1輛重機，還配上「芭比Q」的配樂。警方說，攔下該名騎士後發現是違規「越級」騎乘紅牌重機，處6000元罰鍰。
轄區鼓山分局表示，該畫面為鼓山所於21日下午5點左右在萬壽路沿線執行交通稽查勤務，發現機車騎士看到警後頻頻回頭張望，形跡可疑，於是鳴笛攔停，才發現該名22歲的劉姓騎士僅領有普通重型機車駕照，卻越級騎乘大型重機車，警方依法舉發，處新臺幣6000元罰鍰，並禁止其駕駛。
高雄市鼓山區萬壽路段因山路彎道寬敞，常有機車族當作「壓車」、「翹孤輪」聖地，警方表示，近10日在萬壽路沿線取締無照駕駛22件（含越級駕駛）、改裝車輛9件等共計40件交通違規。統計今年度在該路段共取締312件交通違規，警方將持續針對該路段交通違規取締稽查工作。
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